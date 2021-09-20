В Челябинске из окна многоэтажки выпала 17-летняя девушка

На прошлой неделе в этом же микрорайоне погибла школьница

Из окна 26-этажного дома по улице Университетской Набережной, 62 выпала 17-летняя девушка. В руках у нее был букет роз. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Трагедия случилась накануне вечером, 19 сентября. Камеры наблюдения зафиксировали, как девушка подошла к дому с остановки по Братьев Кашириных и ждала, когда кто-нибудь зайдет или выйдет из подъезда. Вероятно, девушка не жила в этом доме.

По предварительным данным, челябинка выпала с высоты 26-го этажа. Очевидцы рассказали, что в руках погибшей был букет белых роз.

Следственный комитет пока не комментирует происшествие.

14 сентября из окна 24-этажного соседнего дома выпала 13-летняя школьница. Незадолго до гибели она поссорилась со своим другом, а на следующий день после смерти подруги этот молодой человек намеревался свести счеты с жизнью, однако прибывшие специалисты экстренных служб отговорили его.