В Челябинске из окна многоэтажки выпал ребенок

Полуторагодовалый мальчик находится в больнице





Мальчик 1,5 лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Он находится в больнице. Информацию об этом сегодня, 18 мая, Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ЧП случилось накануне вечером, 17 мая. Полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. По данным горздрава, скорая помощь на место происшествия не выезжала. Вероятно, родители самостоятельно доставили ребенка в ГКБ № 6. В ГУ МВД по Челябинской области информацию о происшествии подтвердили, однако подробности случая не разглашаются.

Как ранее сообщал наш сайт, 10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.