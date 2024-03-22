В Челябинске из офиса Красного Креста похитили электроинструменты и технику

Злоумышленника уже задержали

В Челябинске обокрали офис Красного Креста на Кыштымской. В помещениях идет ремонт, и в ночь на 19 марта злоумышленник похитил электрооборудование.

«Работали, делали ремонт, вечером ушли. Утром увидели распахнутые окна, зашли внутрь — сразу поняли, что нас обокрали. Ущерб оценили в 170 тысяч рублей, но по факту там побольше, конечно. Все было перерыто, разбросано, как будто что-то искали. Логики преступников понять не могу, потому что не все ценные вещи были украдены. На столе оставили колонку, пылесосы не забрали, хотя один стоял перемотанный. Полиция сработала оперативно, на следующий день вора задержали. Говорит, что был один, но это, вероятно, не так. Есть информация, что его помощника тоже задержали. Ремонт хотелось бы продолжить, скоро планируем открытие», — рассказал Первому областному информагентству исполнительный директор Красного Креста Никита Васильев.

Потерпевшие предполагают, что злоумышленники заранее готовились к преступлению.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что задержанному 32 года, ранее он судим за аналогичное преступление.

«Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ)», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Мужчина успел продать похищенные перфораторы, дрели и шуруповерты.

Напомним, в Челябинске возродили региональное отделение Российского Красного Креста. Благотворительную организацию после пятилетней паузы открыли на базе АНО «Другая медицина». Председатель отделения — Евгений Косовских, известный в Челябинске как Доктор Женя.