В Челябинске из областной больницы из-за пожара эвакуировали более 200 человек

В приямке здания горел мусор

Сегодня утром, 12 декабря, в Челябинске около одного из корпусов областной клинической больницы произошел пожар. Дым затянуло в здание. Персонал медучреждения эвакуировал более 200 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области

ЧП произошло около восьмого корпуса больницы, расположенного на улице Воровского. В приямке на площади один квадратный метр загорелся мусор.

«В кратчайший срок проведена ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет, персоналом проведена эвакуация 203 человек, в том числе 21 человека персонала, в соседний корпус»,— уточнили в ведомстве.

Причину пожара предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.

На данный момент больница работает в штатном режиме.