В Челябинске из многоэтажки эвакуировались 60 человек из‑за пожара

О ЧП предупредил пожарный извещатель

Поздно вечером 9 февраля в Челябинске в квартире многоэтажки на Университетской Набережной загорелся диван. В доме сработал пожарный извещатель, и хозяйка квартиры вместе с другими жителями подъезда, узнав о ЧП, эвакуировались, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие спасатели обнаружили горящий диван. Возгорание быстро ликвидировали. Предварительно, произошло короткое замыкание светильника натяжного потолка и тлеющие фрагменты упали на спальное место.

На месте ЧП работали 26 человек и 8 единиц техники. Пострадавших нет.