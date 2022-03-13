Под Челябинском из горящего здания вывели 5 детей и 8 взрослых

Некоторым пришлось спускаться с четвертого этажа по автолестницам

Пожарные эвакуировали 13 человек из горящего дома в поселке Бажово. Среди спасенных людей — пятеро ребятишек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар начался в седьмом часу утра. По сообщению очевидцев, горела квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Когда на место приехали сотрудники МЧС, по дому уже пополз удушливый дым.

«В доме находились люди, которым нужна была помощь. Газодымозащиники оперативно провели эвакуацию жильцов: пять человек покинули здание по маршевым лестницам, еще семь человек были эвакуированы с четвертого этажа при помощи автолестницы»,

— рассказывают в пресс-службе.

Среди спасенных было пятеро ребятишек. А из самой горевшей квартиры спасатели вынесли мужчину-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться.В квартире, где начался пожар, уничтожено имущество, закопчены стены и потолок на площади 10 квадратных метров. Причина пожара не называется.