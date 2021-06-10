В Челябинске из административного здания эвакуировали людей после сообщения о бомбе

На место происшествия выезжали экстренные службы

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Сегодня, 10 июня, из дома по улице Ленина, 59 люди эвакуировались из-за сообщения о бомбе. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

По данным источников Первого областного информагентства, сообщение о бомбе, заложенной на пятом этаже, поступило коменданту в 14:30. Сотрудники Минпрома, ГКУ и Росимущества самостоятельно покинули здание.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Подозрительных предметов и устройств, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

«Сотрудники МЧС выезжали. По заложенным устройствам информации не даем», — уточнили в региональном чрезвычайном ведомстве.

В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

После обследования здания экстренными службами люди вернулись на рабочие места.