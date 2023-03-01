В Челябинске Ивану Белавкину вынесли приговор по делу о взятке

Виновного отправили в колонию строгого режима

кСегодня, 1 марта, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину. Он признан виновным в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что Белавкин в течение 2020 — начала 2021 г. получил взятку в размере 1,2 миллиона от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации. В ходе расследования преступления установлено, что Иван Белавкин приобрел недвижимость и земельные участки на сумму более 8,3 млн рублей. Денежные средства на приобретение этих объектов не были отражены в ежегодных справках о доходах и расходах. Информацию об этом следователи отправили в прокуратуру.

«Суд назначил Белавкину наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 47 миллионов рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет. Кроме того, в доход государства конфискована сумма взятки», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Осужденный вину не признал.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.



Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.