Видео снято не случайным пассажиром попутной машины, а с нескольких точек и смонтировано под веселую музыку. Нетрадиционное зимнее развлечение на свежем воздухе заинтересовало Челябинскую ГИБДД, инспекторы ищут нарушителей. Согласно КоАП РФ, перевозить людей вне кабины автомобиля нельзя, за это голоден штраф в размере 1 000 тысячи рублей (ч. 2 статьи 12.23). ГИБДД просит откликнуться свидетелей гонок на тюбинге, чтобы установить номер машины и ее владельца.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес