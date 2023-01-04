В Челябинске ищут парня, прокатившегося по дорогам города на тюбинге

Видео, которое разошлось по соцсетям, снято на Северо-западе города





Очевидцев просят позвонить по телефону 728-60-11 .



Под веселую музыку из советского фильма «Чародеи» («Три белых коня») лихой челябинец как полноправный участник дорожного движения едет на тюбинге по Комсомольскому проспекту, улице Молодогвардейцев и проспекту Победы.Видео снято не случайным пассажиром попутной машины, а с нескольких точек и смонтировано под веселую музыку. Нетрадиционное зимнее развлечение на свежем воздухе заинтересовало Челябинскую ГИБДД, инспекторы ищут нарушителей. Согласно КоАП РФ, перевозить людей вне кабины автомобиля нельзя, за это голоден штраф в размере 1 000 тысячи рублей (ч. 2 статьи 12.23). ГИБДД просит откликнуться свидетелей гонок на тюбинге, чтобы установить номер машины и ее владельца.