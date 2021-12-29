В Челябинске ищут очевидцев ДТП с участием такси

Столкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Гранта»

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В Челябинске водитель «Киа-Рио» ищет очевидцев аварии, случившейся сегодня, 29 декабря, на улице Молодогвардейцев. Об этом женщина рассказала Первому областному информагентству.

Авария случилась в 8:55 в районе ТК «Фиеста». Момент аварии зафиксировал видеорегистратор автомобиля такси. На кадрах видно, как «Киа» буквально выносит боком на полосу встречного движения, где происходит боковое столкновение с «Лада-Гранта».

Водитель «Киа» утверждает, что ДТП произошло из-за того, что ее подрезали. Женщина ищет очевидцев аварии. Всех, у кого есть какая-либо информация о происшествии, просят позвонить по номеру 8-922-725-17-28 (Ольга).