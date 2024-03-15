В Челябинске ищут 15‑летнюю школьницу

Девочка ушла из дома накануне

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Мигранову. Школьница ушла из дома № 100а на улице Мира и перестала выходить на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие ниже плеч, глаза карие», — говорится в ориентировке.

В день исчезновения была одета в черную безрукавку и черные джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8 (351) 2-777-911.