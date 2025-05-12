В Челябинске инженера МУП «ПОВВ» подозревают в получении взятки

Мужчину задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии

В Челябинске задержали 64-летнего инженера по надзору за строительством МУП «ПОВВ». Его подозревают в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, мужчина за вознаграждение подписал акты выполненных работ с нарушением регламента. Уголовное дело расследует следственный отдел по Калининскому району Челябинска.

В МУП «ПОВВ» прокомментировали задержание сотрудника

«Мы заинтересовано в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и окажет все необходимое содействие правоохранительным органам. Кроме того, по поручению главы города Алексея Лошкина будет проведена тщательная проверка документов, подписанных сотрудником, в отношении которого проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-служье МУП «ПОВВ».

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