В Челябинске инвалиду запретили парковаться возле управления соцзащиты

Учреждение самовольно разместило знак парковки и удалило после инцидента

Челябинец Андрей Косухин припарковал свое авто под знаком «Парковка для инвалидов» возле Советского управления социальной защиты на улице Цвиллинга, 63, поскольку не нашлось свободного места возле дома. Начальник учреждения попросила инвалида освободить парковку, объяснив, что она предназначена для посетителей.

Андрей Косухин рассказал свою историю СМИ, подчеркнув, что по закону имеет право парковаться по любым адресам, где есть знак «парковка для инвалидов».

После инцидента начальник управления соцзащиты Ольга Андреева убрала знак, объяснив, что разметка на асфальте нанесена некорректно. В СМЭУ ГАИ объяснили, что размещение и уборка дорожных обозначений возможна только после специального разрешения. В реестре ГАИ обозначение парковки для инвалидов возле здания соцзащиты не фигурирует, значит, оно было установлено самовольно.

«Да, размещение и уборка знаков должна регламентироваться. Если факт будет доказан, то виновному юридическому или физическому лицу грозит наказание по статье 12.33 КоАП РФ („Повреждение дорог“)», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Напомним, с 1 июля 2020 года инвалиды III группы могут пользоваться бесплатными парковками — такой порядок предоставления услуги ранее распространялся только на инвалидов I и II групп.