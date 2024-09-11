В Челябинске интернет-комментатора задержали за призывы к терактам

Также мужчина подстрекал к посягательству на жизнь представителей госвласти

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В Челябинске силовики пресекли деятельность террористического характера. Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили мужчину, который подстрекал к запрещенным действиям в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что южноуралец разместил в публичном доступе в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — рассказали в УФСБ.

В отношении смелого комментатора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.