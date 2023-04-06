В Челябинске инспекторы нашли водителя грузовика, протаранившего мост

ГИБДД составила протоколы в отношении шофера

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне вечером под мостом на пересечении проспекта Победы и улицы Российской. Как сообщили в ГИБДД Челябинска, речь идет об аварии, когда водитель тягача, перевозивший на платформе бульдозер, взял на таран пролет моста. Судя по всему, шофер не рассчитал, что конструкция сооружения недостаточно высока, чтобы под ней проехал груз. На мужчину составили административные материалы.

В ведомстве уточнили, что за рулем тягача Scania находился 47-летний мужчина, а на платформе он перевозил кран-трубоукладчик. Водитель проигнорировал требование дорожного знака, который запрещает движение транспорта с габаритной высотой больше, чем указано на знаке. В итоге низ пролетного строения путепровода был поврежден, как и сама перевозимая техника. Тем не менее это не помешало водителю большегруза скрыться с места ДТП.

К счастью, в аварии никто не пострадал. На водителя составлены административные материалы сразу по трем статьям КоАП: оставление места ДТП, повреждение дорожного сооружения и несоблюдение требований знака.



Необычный инцидент в тот же день случился на территории трамвайного депо № 1 на улице Первой Пятилетки. Водитель вагона превысил скорость в депо и спровоцировал падение столба на трамвай. По этой причине полтора часа не было напряжения на участке трамвайной линии. В результате столкновения вагон сильно помяло.