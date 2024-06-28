В Челябинске иностранца поймали на взятке таможеннику

Обвиняемого задержали с поличным

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали иностранца при попытке дачи взятки начальнику одного из отделов таможни, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый предложил 200 тысяч рублей должностному лицу за пропуск через таможню ранее задержанного автомобиля. Начальник отдела сразу сообщил об этом руководству.

«Во время попытки передачи денег взяткодатель был задержан. Обвиняемый находится под стражей», — сообщили в УФСБ по региону.

Расследуется уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).