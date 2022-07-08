В Челябинске иностранку осудят за контрабанду таблеток для похудения

Женщина была задержана в январе 2022 года

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу иностранки, которая нелегально перевозила и продавала сильнодействующие препараты, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального надзорного органа.



По данным следствия, 40-летняя гражданка Казахстана незаконно перевезла через границу сильнодействующие препараты для похудения. Таблетки содержали вещество сибутрамин, имеющее много опасных побочных эффектов. Хранила она их у себя дома.

В начале 2022 года женщина продала покупателю препараты и была задержана полицейскими. Оставшаяся часть веществ была изъята.

Гражданку Казахстана обвиняют в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Документы по этому делу были направлены в Калининский районный суд Челябинска.

Автор: Софья Петрова

