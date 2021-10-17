В Челябинске иномарка застряла на обособленных трамвайных путях

На помощь автомобилю пришла строительная спецтехника

Сегодня утром, 17 октября, в Челябинске водитель иномарки, пытаясь пересечь трамвайные пути, не заметил, что их собираются обособлять бордюрами, и застрял в траншее. На помощь ему пришла строительная техника, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел около 11 часов утра на улице Горького неподалеку от ДК «Смена». В траншее застряли передние колеса автомобиля. Водитель пытался самостоятельно выбраться из «ловушки», но у него ничего не вышло. На помощь ему пришла строительная техника. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Челябинске обособляют трамвайные пути бордюрным камнем. Всего будет обособлено 10 километров путей. Как сообщили в Миндортрансе Челябинской области, это станет преградой для автомобилистов, которые ездят по трамвайным путям и создают пробки, и электротранспорт будет передвигаться по городу быстрее.

Всего в Челябинске планируют обособить 30 километров трамвайных путей, причем не только бордюром: дорожники планируют также нанести разметку и установить дорожные столбики.