В Челябинске иномарка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

Один из пострадавших скончался

Сегодня, 10 мая, в Металлургическом районе Челябинска столкнулись две иномарки. От удара одна из них вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. Один из них скончался на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.



Смертельное ДТП произошло в 12.48 у дома № 41 на улице Дегтярева. Там столкнулись автомобиль Peugeot 308 под управлением 32-летней женщины и машина Honda Civic, за рулем которой находился 27-летний мужчина.

От удара автомобиль Honda вынесло на тротуар, где находились люди. Два человека попали под колеса машины. Один из них скончался на месте.

На месте работает экипаж ДПС.