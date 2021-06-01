В Челябинске иномарка столкнулась с двумя маршрутками

По предварительным данным, пострадавших нет

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Сегодня, 1 июня, в районе перекрестка Братьев Кашириных и Чайковского в Челябинске произошло ДТП с участием иномарки и двух маршруток. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, сегодня днем 70-летняя женщина за рулем «Мерседеса» при повороте направо столкнулась с движущимся в попутном направлении автобусом ПАЗ. От столкновения легковушку отбросило в сторону прямиком в еще одно маршрутное такси «Пежо».

«По факту происшествия проводится проверка. На месте работали медики, однако, по предварительным сведениям, никто серьезно не пострадал», — рассказали в УГИБДД по Челябинску.