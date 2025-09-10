В Челябинске иномарка сбила школьницу на дороге

Девочку на скорой увезли в больницу

В Ленинском районе Челябинска женщина за рулем иномарки сбила школьницу на дороге, сообщает Госавтоинспекция Челябинска.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:50 часов около дома № 5 по улице Прохладной. По предварительным данным, 20-летняя водитель „Ниссан Альмера“ совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть», — рассказывают в ГАИ.

Пострадавшую одиннадцатилетнюю девочку увезли в больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

На дорогах Челябинской области с начала года погибли 34 пешехода.