В Челябинске иномарка сбила школьника

Мальчик возвращался домой с занятий

В Челябинске вечером 4 марта 50-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло у дома 62 по улице Партизанской, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД города.

«Водитель „Фольксвагена Тигуан“, двигаясь в прямом направлении, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 13-летний пешеход получил телесные повреждения», — сообщили в Госавтоинспекции.

Школьник возвращался после дополнительных занятий, шел на остановку. Был одет в темную одежду со светоотражающими элементами.

Еще один пешеход пострадал на улице Барбюса. Днем 4 марта 18-летняя девушка попала под колеса «Рено Логан».