В Челябинске иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

11-летний мальчик госпитализирован

В челябинском микрорайоне Чурилово по улице Зальцмана автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. 11-летнего мальчика увезли в больницу. Родители пострадавшего ищут свидетелей, а полиция выясняет обстоятельства происшествия. В городском ГИБДД рассказали об одном пострадавшем, хотя очевидцы говорят, что детей было трое.

В Челябинске на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 10 по улице Зальцмана 30-летний водитель Nissan Note сбил школьника. 11-летнего мальчика доставили в больницу. По данным городской ГИБДД, авария произошла в 16:45, ее обстоятельства уточняются.

Между тем, в соцсетях горожане и очевидцы происшествия активно обсуждают произошедшее. Отец пострадавшего ребенка попросил свидетелей аварии откликнутся. А некоторые написали, что в ДТП участвовали три подростка.

«Мальчишек троих сбил. Один сразу на ноги встал, второй встал и за живот взялся, третий попытался встать и не смог», — написала в группе [В] Чурилово Челябинск в «Вконтакте» одна из пользовательниц.

Жители микрорайона назвали переход неудачным, поскольку на нем уже были наезды на пешеходов.