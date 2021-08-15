В Челябинске иномарка сбила пенсионерку на зебре

Водитель автомобиля попыталась оказать бабушке помощь

Сегодня днем, 15 августа, в Металлургическом районе Челябинска иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом рассказали очевидцы в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка сбила бабушку на пешеходном переходе, бабушка шла на зеленый свет, перекресток Богдана (Хмельницкого — прим. ред.) и Румянцева»,— написал один из очевидцев.

Другой свидетель ДТП сообщил, что после того, как водитель иномарки сбила пенсионерку, она выбежала из машины и попыталась оказать помощь пострадавшей.

«Я шел с ребенком через дорогу рядом с бабушкой и был свидетелем ДТП. Хоть и скорость была небольшая, но человеку хватило. Повезло, что в момент ДТП проезжала скорая помощь, которая оперативно оказала медицинскую помощь»,— добавил пользователь Олег Андреев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что автомобиль «Ситроен» наехал на женщину, 1935 года рождения. Подробности и обстоятельства аварии пока уточняются.