В Челябинске иномарка сбила парня на самокате

Молодой человек получил травмы

В Челябинске на улице Молодогвардейцев водитель иномарке сбил 18-летнего парня на самокате. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось в ночь на воскресенье, 4 июля. Парень пересекал проезжую часть на электросамокате напротив дома № 31А/2 по улице Молодогвардейцев. В какой-то момент его сбил автомобиль «Хендай IX 35», за рулем которого находился 37-летний мужчина. Парень на электросамокате получил травмы.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинцы пожаловались на отсутствие необходимой инфраструктуры в городе для комфортного использования самокатов.

В ГИБДД напомнили, что на самокате нельзя пересекать проезжую часть, необходимо спешиться.