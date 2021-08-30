В Челябинске иномарка сбила двух пешеходов

За прошедшие три дня в городе произошло 98 ДТП

В Челябинске с 27 по 29 августа зарегистрировано 98 ДТП, в которых шесть человек получили травмы. За три дня сотрудники ГИБДД остановили 56 нетрезвых водителей. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

В пятницу, 27 августа, в 21:15 у дома 12 на улице Овчинникова 36-летний водитель за рулем «Рено» совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

«В результате ДТП пострадали пешеходы 1990 и 1980 годов рождения», — рассказали в отделении БДД ГИБДД по Челябинску.

Ранее, в 11:25, на улице Сталеваров неустановленный водитель, авто которого также не установлено, при повороте сбил человека, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Телесные повреждения получил 49-летний пешеход.