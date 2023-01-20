В Челябинске иномарка сбила двух пешеходов на перекрестке

На место ДТП прибыла бригада скорой помощи

Дорожная авария произошла в пятницу, 20 января, на северо-западе областного центра. Как сообщили в ГИБДД Челябинска, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной легковая KIA Rio сбила двух пешеходов. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что иномаркой управлял 25-летний водитель.

Машина сбила пешеходов при повороте налево на регулируемом перекрестке. В итоге у автомобиля оказалось сильно повреждено лобовое стекло. Наезд был совершен на 33-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

«В результате ДТП пострадали оба пешехода, на место ДТП вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в городском отделе ГИБДД.

На этой неделе в Челябинске произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 51-летней женщины. Она переходила дорогу в неположенном для этого месте, а молодой водитель на Renault сбил ее. От полученных травм она скончалась на месте.