В Челябинске иномарка сбила девушку на тротуаре

Перед этим два авто столкнулись на перекрестке.

В Челябинске вечером 2 декабря произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из них выехала на тротуар и сбила пешехода.

«В 17:45 на улице Сони Кривой, дом 73, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем „Шкода“, при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем „Фольксваген“ под управлением водителя 1995 года», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

От удара «Фольксваген» изменил направление и наехал на пешехода, стоящего на тротуаре. В результате происшествия 20-летняя девушка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.