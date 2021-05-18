В Челябинске иномарка сбила 5‑летнюю девочку

Пострадавшую госпитализировали





На дороге напротив дома № 110 на улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска водитель автомобиля «Опель Корса» сбила 5-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне, 17 мая, в 17:45. 31-летняя женщина за рулем иномарки наехала на пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери.

«В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится административное расследование», — рассказали в ГИБДД города.

В прошедшие выходные на дорогах Челябинска пострадали два шестилетних мальчика. Детей госпитализировали с травмами после наезда авто.

Добавим, с 17 мая по 14 июня 2021 года на территории Челябинской области проводится профилактическая акция «Летние каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами образовательных учреждений разработают памятки о профилактике детского травматизма в период летних каникул.