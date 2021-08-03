В Челябинске иномарка сбила 13‑летнюю велосипедистку

Пострадавшей назначено лечение

Напротив дома по улице Мамина в Тракторозаводском районе Челябинска водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне вечером. 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Шкода Фабиа» сбила несовершеннолетнюю девочку, которая выезжала из двора на велосипеде. Школьница получила травмы.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится административное расследование», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как ранее писал наш сайт, на перекрестке улиц Мира и Сугомакской в Кыштыме 62-летний водитель автомобиля Toyota Tundra насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде.