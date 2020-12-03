В Челябинске иномарка протаранила железобетонную опору

Столкнулись два одинаковых авто.

В Челябинске столкнулись два автомобиля «Хёндай Солярис». ДТП произошло утром 2 декабря у дома 77 по улице Каслинская.

«Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Хёндай Солярис“, при перестроении влево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся попутно автомобилем „Хёндай Солярис“ под управлением водителя 1991 года рождения, в результате чего автомобиль „Хёндай Солярис“ изменил направление движения и совершил наезд на препятствие (железобетонная электроопора)», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.