В Челябинске иномарка перевернулась вверх колесами после ДТП на улице Курчатова

При столкновении люди не пострадали



Вечером 13 сентября на перекрестке улиц Блюхера и Курчатова в Челябинске произошло ДТП с участием двух иномарок — Toyota и Geely. По данным городской Госавтоинспекции автомобилями управляли женщины 45 и 36 лет. После столкновения автомобиль Geely опрокинулся и врезался в металлическое ограждение, повредив его. К счастью, обошлось без пострадавших.





На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Челябинска, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ведомстве напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, пользоваться ремнями безопасности и учитывать погодные условия.