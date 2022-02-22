В Челябинске иномарка перевернулась после ДТП

В результате пострадала пассажирка автомобиля

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Вечером 21 февраля в Челябинске в районе Сада Победы в Тракторозаводском районе столкнулись два автомобиля. В результате одна из машин перевернулась. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе городской ГИБДД корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что в ДТП пострадала девушка.

Авария произошла в 22:05 на улице Героев Танкограда в районе дома № 75. 54-летний водитель, управляя автомобилем «Део Нексия», столкнулся с движущимся попутно авто «Ниссан» под управлением 26-летнего мужчины.

«В результате автомобиль „Ниссан“ совершил опрокидывание. Его 24-летняя пассажирка получила телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Девушку увезли на скорой в одну из городских больниц. Обстоятельства аварии выясняются.