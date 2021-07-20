В Челябинске иномарка перевернулась на крышу после ДТП

Пострадавших госпитализировали

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На пересечении улиц Академика Макеева и Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись две машины, после чего одна из них перевернулась на крышу. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне вечером, 19 июля. На регулируемом пешеходном переходе столкнулись ВАЗ-2111 и Lifan под управлением 19-летней девушки. После этого иномарка отлетела и перевернулась на крышу.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС и медики. Пострадал 21-летний пассажир автомобиля Lifan. Его госпитализировали.



