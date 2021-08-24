В Челябинске иномарка насмерть сбила пенсионерку на «зебре»

Пожилая женщина шла на красный

В Челябинске 82-летняя женщина погибла под колесами «Хундай Солярис». Пенсионерка переходила дорогу на запрещенный сигнал светофора, когда ее сбила иномарка. ДТП произошло утром 24 августа, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД города.

Как рассказали в Госавтоинспекции, наезд на пешехода произошел в 09:45 напротив дома 378в по проспекту Победы. За рулем иномарки находилась 49-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта, при этом на светофоре горел красный свет.

«В результате ДТП пешеход (женщина) скончалась на месте происшествия», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинску.

По словам очевидцев, водитель ехала без превышения скорости. Также горожане рассказали, что пострадавшая пенсионерка скончалась до приезда скорой.