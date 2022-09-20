В Челябинске игра детей со спичками обернулась пожаром

Загорелся балкон квартиры

Сегодня, 20 сентября, в пятиэтажном доме по улице Рессорной, 18 в челябинском поселке Локомотивном вспыхнул пожар. Дети баловались спичкам на балконе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул на балконе квартиры на пятом этаже.

«Пострадавших нет. Объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка. Предварительная причина происшествия — детская шалость. От МЧС работает 3 автоцистерны и 2 автолестницы», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пожарным удалось полностью и быстро потушить пламя, эвакуация жильцов не понадобилась.