В Челябинске и Магнитогорске в ДТП пострадали подростки

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедших аварий

В Челябинской области произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние: в Челябинске автомобиль наехал на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте, в Магнитогорске маршрутка сбила 14-летнюю девочку на перекрестке, сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

В пятницу, 11 марта, в Челябинске около 11 часов утра на улице Хохрякова водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем «Опель Зафира», наехал на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Еще одно ДТП с участием подростка произошло в Магнитогорске. Около 15 часов на проспекте Карла Маркса водитель, 1980 года рождения, находясь за управлением «Газели» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Девочка госпитализирована.

По данным фактам ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование. Полицейскими будет дана оценка деятельности предприятия-пассажироперевозчика. Также полиция организует профилактические беседы в образовательных организациях города, в ходе которых особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям контролировать досуг своих детей и как можно чаще проводить с ними профилактические беседы. Рекомендуйте детям и показывайте своим примером, что дорогу можно переходить только после того, как убедитесь в том, что водитель транспортного средства вас пропускает», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Профилактические беседы о ПДД ведомство рекомендует также проводить на уровне образовательных организаций.