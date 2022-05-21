В Челябинске и Магнитогорске сотрудники ГИБДД оштрафовали 104 водителей за сутки

Некоторые автомобилисты находились за рулем без прав или в состоянии опьянения

В Челябинске и Магнитогорске сотрудники ГИБДД за сутки выявили 104 грубых нарушения Правил дорожного движения. Полицейские работали на въездах и выездах из городов, сообщили 21 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Надзор за дорожным движением осуществляли 60 экипажей двух полков ДПС ГИБДД. Полицейские несли службу на въездах и выездах из городов. В ходе рейдов выявлено и пресечено 104 нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Так, на двух водителей составили протоколы за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования, еще на трех — за управление автомобилем без прав. Пятерых водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки детей, еще 50 — за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспорта.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, будут проводиться регулярно.

20 мая инспекторы в ходе рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями электросамокатов привлекли к ответственности 83 человека.