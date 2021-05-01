В Челябинске и Магнитогорске приступили к работе мотовзводы ГИБДД

Инспекторы изучили теорию и практику и отточили свои навыки на закрытой площадке

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Челябинске и Магнитогорске начали работать мотовзводы ГИБДД. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мотопатрули не только отличаются мобильностью и оперативностью, но и эффективны при выявлении грубых нарушений ПДД.

Перед началом работы с сотрудниками ГИБДД были проведены занятия по теории и практике. Сначала инспекторам продемонстрировали различные маневры, в том числе те, которые им предстоит выполнять в случае необходимости преследования правонарушителей, а затем они отточили свои навыки на закрытой площадке.

«Данное подразделение отличается мобильностью и оперативностью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий и к местам возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий. Кроме того, мотопатрули дорожно-патрульной службы эффективны при выявлении грубых нарушений правил дорожного движения»,— сообщили в ведомстве.

Отметим, сотрудники мотовзвода ГИБДД не только следят за дорожным движением и проводят профилактические беседы с мотоциклистами, но и обращают их внимание на необходимость использования мотошлемов, перчаток, специальной обуви и курток с защитой локтей, спины и плеч.