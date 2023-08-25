В Челябинске и Магнитогорске бывших мигрантов поставили на воинский учет

Полицейские объявили итоги рейдов

На рынках Челябинска и Магнитогорска провели рейды в рамках мероприятия «Нелегальный мигрант». Торговые объекты посетили сотрудники управления по вопросам миграции, представители военных комиссариатов и ОМОН. Полицейские вручили военные повестки мигрантам, получившим российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«15 граждан, приобретших гражданство Российской Федерации, доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, 25 — вручены повестки для явки в военные комиссариаты», — отмечают в ведомстве.

Всего во время рейдов проверили документы более 100 граждан. К административной ответственности привлекли гражданина ближнего зарубежья за работу без патента. Работодатель тоже понесет ответственность.

Кроме того, полицейские обнаружили двоих иностранных граждан, которые незаконно находятся в России. Суд Курчатовского района Челябинска решает вопрос об их выдворении из страны. Накануне стало известно о выдворении за пределы России 15 иностранцев. Еще троих — отсидевших за тяжкие и особо тяжкие преступления — депортировали на родину.