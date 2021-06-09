В Челябинске грузовик въехал в столб и перевернулся

Водитель не пострадал

Сегодня, 9 июня, на улице Автодорожной в Челябинске водитель грузовика не справился с управлением, влетел в столб, после чего авто перевернулось. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

Авария случилась сегодня днем. По данным городской Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и врезался в столб, от удара разбившийся грузовик перевернулся. Мужчина за рулем машины не пострадал.

Как ранее писал наш сайт, в Копейске водитель иномарки погиб в тройном ДТП. Еще несколько человек получили травмы.