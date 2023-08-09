В Челябинске грузовик столкнулся с машиной скорой помощи

В спецавтомобиле на момент ДТП не было пациентов

В полдень среды, 9 августа, в Ленинском районе областного центра произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщили в ГИБДД Челябинска, медицинская машина столкнулась с грузовиком у дома № 153 на улице Игуменке (неподалеку от остановки «Сад „Меридиан“»). К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. На Меридиане возникла пробка в сторону выезда из города.

По данным городской Госавтоинспекции, в 12:00 столкнулись скорая помощь на базе автомобиля Ford и грузовик Sinotruk. Большегрузом управлял 36-летний мужчина, а за рулем спецмашины находился 51-летний водитель.

«В автомобиле скорой помощи пациентов не было. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения», — сообщили в городском отделе ГИБДД.

Автомобилистам сегодня пришлось постоять в пробке на Меридиане. Причиной тому стала не только эта авария, но и подтопление проезжей части перед поворотом на парк-отель «Березка». Дорогу уже освободили от воды, сейчас на участке движение рабочее.



