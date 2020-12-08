В Челябинске грузовик стал причиной аварии

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Накануне днём в Челябинске грузовик стал причиной ДТП. В результате пострадал водитель легкового авто. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла около 16:00 7 декабря на Свердловском тракте, 50. 46-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ 5490» с полуприцепом «Тонар» решил перестроиться и незаметно для себя создал опасность для автомобиля «Ауди А6».

«В результате водитель „Ауди“, 1974 года рождения, совершил наезд на препятствия — бордюрный камень, металлическую электроопору и кирпичный забор — и получил телесные повреждения»,— сообщили в ведомстве.

В происшествии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, как отметили в ведомстве, с начала 2020 года инспекторы задержали на дорогах более четырёх тысяч водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Ещё около 2 200 водителей находились за рулём без прав.