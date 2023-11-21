В Челябинске группировке вынесли приговор за сбыт наркотиков и разбой

Осужденные избивали провинившихся закладчиков

Челябинский областной суд вынес приговор семерым жителям региона. Их признали виновными в сбыте наркотиков и разбойных нападениях (статья 228 УК РФ, статья 162 УК РФ). Об этом сегодня, 21 ноября, ИА «Первое областное» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в период с мая по август 2021 года подсудимые по указанию координатора интернет-магазина нападали на подворовывающих закладчиков. Потерпевших избивали, унижали морально и физически. Нападения осужденные, двоим из которых на момент совершения преступлений не исполнилось 18 лет, снимали на видео.

«Всего участники организованной группы совершили нападения на 11 потерпевших на территории Орловской и Челябинской областей. Кроме того, двое из подсудимых в период с июня по август 2021 года разместили в тайники мефедрон массой около 700 граммов на территории Республики Башкортостан, а также хранили 500 граммов вещества для распространения в Челябинске», — рассказали в областной прокуратуре.

Виновным назначили от 2 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев наказания в колониях общего и строгого режимов. Каждый из них должен выплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.