В Челябинске группировка пойдет под суд за хулиганство и кражи

Уголовная ответственность грозит восьмерым мужчинам

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу преступной группы, обвиняемой в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), умышленном причинении вреда здоровью (пункты «г», «д», «з» части 2 статьи 112 УК РФ), побоях (статья 116 УК РФ), уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ) и краже (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в марте прошлого года участники группировки возле автовокзала «Северные ворота» избили троих мужчин и повредили автомобиль Volkswagen.

Кроме того, один из участников группировки в 2020 году похитил имущество из частного дома в СНТ «Строитель», причинив потерпевшему значительный ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд Курчатовского района.