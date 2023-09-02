В Челябинске группа школьников избила 12-летнюю девочку

Все участники инцидента установлены

В Калининском районе Челябинска толпа школьников напала на 12-летнюю девочку и избила ее. Запись инцидента попала на видео, которое выложили в соцсети. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что участники произошедшего установлены, решается вопрос о привлечении их родителей к ответственности.

«Полицейские незамедлительно начали проверку после размещения записи инцидента в соцсетях. Через некоторое время в отдел полиции „Калининский“ с заявлением обратилась мама девочки. Правоохранители оперативно установили всех участников инцидента. Школьникам 9 и 10 лет»,— рассказали в ведомстве.

Детей и их родителей доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.