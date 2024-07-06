В Челябинске группа подростков сорвала панель в новом троллейбусе

В результате пострадала пассажирка

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В Челябинске группа подростков-хулиганов во время поездки в троллейбусе № 12 при выходе сорвала с потолка транспорта металлическую панель. С места вандалы скрылись, а кусок металла упал прямо на одну из пассажирок. В результате женщине потребовалась помощь медиков, а транспорт простоял на остановке более двух часов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский троллейбус».

Инцидент произошел 4 июля в 19:55 на остановке «ТК Кольцо». Первую помощь пострадавшей оказали пассажиры и кондуктор троллейбуса, затем подъехали медики. Пока шли разборки, транспорт стоял.

«Нам очень грустно осознавать, что порча имущества и причинение вреда окружающим кажутся кому-то веселыми. Мы решительно осуждаем хулиганское поведение, срыв рейсов и любые действия, которые наносят вред здоровью пассажиров и состоянию городского имущества»,— написали в телеграм-канале транспорта.

Обновлено в 16:38: в ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали произошедшее в троллейбусе:

«В Отдел полиции „Центральный“ по Челябинску поступило заявление от представителя службы организации движения. По заявлению проводится проверка, приняты меры к установлению личностей нарушителей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством».