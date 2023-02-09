Пенсионерка из Челябинска обратилась в полицию Курчатовского района с заявлением. По ее словам, в квартиру постучался незнакомец. Когда женщина открыла дверь, преступник толкнул ее и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком стоимостью около 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского УМВД России.
Полицейские задержали безработного ранее судимого 39-летнего мужчину. Позже следствие установило, что утром того же дня мужчина по похожей схеме ограбил еще одну женщину: ворвался в квартиру и похитил телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.
В полиции завели уголовное дело по факту грабежа (пункты «В» и «Г» части 2 статьи 161 УК РФ). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.