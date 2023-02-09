В Челябинске грабитель ворвался в квартиру и сорвал украшения с пенсионерки

Мужчина совершил два подобных грабежа за день

Пенсионерка из Челябинска обратилась в полицию Курчатовского района с заявлением. По ее словам, в квартиру постучался незнакомец. Когда женщина открыла дверь, преступник толкнул ее и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком стоимостью около 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского УМВД России.



Полицейские задержали безработного ранее судимого 39-летнего мужчину. Позже следствие установило, что утром того же дня мужчина по похожей схеме ограбил еще одну женщину: ворвался в квартиру и похитил телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

В полиции завели уголовное дело по факту грабежа (пункты «В» и «Г» части 2 статьи 161 УК РФ). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.