В Челябинске госпитализировали 13-летнюю девочку после удара матери

Инцидент произошел в аэропорту на глазах очевидцев

Накануне днем в одну из челябинских больниц поступила 13-летняя жительница Краснодарского края с повреждениями в области головы. Оказалось, травмировала ребенка его мать. Подробнее рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел в челябинском аэропорту. По предварительным данным, 39-летняя женщина по неизвестным пока причинам прямо на глазах у людей ударила свою несовершеннолетнюю дочь, в результате чего девочка получила травмы головы и была госпитализирована.

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте начали процессуальную проверку по факту травмирования девочки.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются условия, в которых воспитывается и проживает подросток, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент о состоянии ребенка пока ничего неизвестно.