Гособвинитель запросил реальный срок для родственницы известных челябинских хоккеистов

Адвокат Екатерины Бец настаивает на оправдательном приговоре

В Тракторозаводском районном суде состоялись прения сторон по уголовном делу предпринимателя, риелтора и внучки знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерины. Ее обвиняют в мошенничестве. О прениях Первому областному информагентству рассказал адвокат подсудимой Татьяна Гриценко.

Напомним, Екатерину Бец судят по трем эпизодам мошенничества, в том числе по махинациям с квартирой семьи известных челябинских хирургов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 2 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба»).

В прениях гособвинитель запросил для подсудимой реальный срок — 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

«Исковые требования потерпевших о возмещении морального и материального вреда на сумму 1,8 млн рублей необходимо удовлетворить», — сообщила Первому областному информагентству старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Адвокат Татьяна Гриценко с обвинением не согласна.

«Мою подзащитную просим оправдать. Это гражданско-правовые отношения, статья 1102 ГК РФ („Обязанность возвратить неосновательное обогащение“)», — рассказала Татьяна Гриценко.

Добавим, в отношении Екатерины Бец возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве по 10 эпизодам. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.